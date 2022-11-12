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    Franceinfo: Türk dronları askeri savunma alanının yıldızı haline geldi

    Franceinfo: Türk dronları askeri savunma alanının yıldızı haline geldi

    Fransız devlet kanallarından Franceinfo paylaştığı haberde Türkiye'nin insansız süpersonik savaş uçağı geliştirdiğine değinerek, "Türk dronları askeri savunma alanında vazgeçilmez oldular." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2022 - 23:18
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    Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği ve küresel boyutta ses getiren savunma sanayi ürünlerine övgüler bitmek bilmiyor.

    Rusya - Ukrayna savaşında adeta savaşın seyrini değiştiren Bayraktar TB2'lere oluşan hayranlığın yanı sıra şimdi de Baykar'ın üretmekte olduğu Türkiye'nin insansız savaş uçağı Kızılelma'ya da ilgi başlamış durumda.

    "Türk dronları askeri savunma alanının yıldızı haline geldi"

    Fransız devlet kanalı Franceinfo yaptığı haberde, “Türkler süpersonik bir insansız savaş uçağı geliştiriyor. Afrika'da etkisini gün be gün artırıyor. Türk dronları askeri savunma alanının yıldızı haline geldi. Vazgeçilmez oldular” ifadelerini kullandı.

    Franceinfo: Türk dronları askeri savunma alanının yıldızı haline geldi #1

    "Rusya'nın ilerlemesini yavaşlatmada Bayraktar belirleyici oldu"

    Haberin devamında Bayraktar TB2'lerin rolüne değinilerek, "Rusya'nın ilerlemesini yavaşlatmada ihtilafın en başında kuşkusuz belirleyici olan Bayraktar insansız hava araçları, Rus filosunun Karadeniz'deki amiral filosu olan Rus krüvazörü Moskova'yı nisan ayında batırmasına da yardımcı oldu." denildi.

    Franceinfo: Türk dronları askeri savunma alanının yıldızı haline geldi #2

    "Dağlık Karabağ'ın yeniden ele geçirilmesine yardımcı olmuştur"

    Haberin devamında ise şu cümleler kullanıldı:

    "2020 yılında Azerbaycan Ordusu tarafından Ermeni zırhına karşı kullanılmış ve Bakü kuvvetlerinin Dağlık Karabağ'ı yeniden ele geçirmesine yardımcı olmuştur.  Geçen yıl 2019'da onların desteği, hükümetin General Haftar'ın milislerine karşı muzaffer bir karşı saldırı gerçekleştirmesini sağlayacaktı.

    Franceinfo: Türk dronları askeri savunma alanının yıldızı haline geldi #3

    "Şimdi de süpersonik bir hayalet drone geliştiriyorlar"

    "Baykar firması ivmesini sürdürüyor, şimdi süpersonik bir hayalet drone geliştiriyor. Ve bu insansız hava araçları açıkça ülke için çok önemli bir döviz kaynağını temsil ediyor. TB2 insansız hava aracının ihracatı, Türkiye ekonomisine yaklaşık bir milyar dolar kazandıracak."

    Franceinfo: Türk dronları askeri savunma alanının yıldızı haline geldi #4


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