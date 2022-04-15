François Hollande, Emmanuel Macron'a desteğini açıkladı

Fransa'nın eski lideri, gelecek hafta düzenlenecek seçimler öncesi yaptığı açıklamada, seçmenlerden Macron'u desteklemelerini istedi.

Fransa'da halk, 24 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gidecek.

İkinci turda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aşırı sağcı aday Marine Le Pen karşı karşıya gelecek.

Macron'a peş peşe destek açıklamaları

İlk turda kaybeden adayların çoğunluğunun yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Macron'a desteğini ifade etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı için bir destek açıklaması da ülkenin eski Cumhurbaşkanı François Hollande'dan geldi.

"Fransızları Emmanuel Macron'a oy vermeye çağırıyorum"

Hollande, "Ben eski bir cumhurbaşkanıyım ve bu kadar önemli bir seçimde kilit olanın Fransa, onun bütünlüğü, Avrupa'nın geleceği ve bağımsızlığı olduğunu biliyorum." dedi.

Reuters'ın haberine göre; Hollande, "Bu yüzden Fransızları Emmanuel Macron'a oy vermeye çağırıyorum." diye konuştu.

François Hollande, Macron'a verilecek oyların Le Pen'in kazanmamasını sağlayacağını kaydetti.