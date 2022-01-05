Frank-Walter Steinmeier, Almanya'da cumhurbaşkanlığına yeniden aday olacak

Steinmeier'in adaylığına ilişkin partilerden destek açıklamaları geldi. Alman Cumhurbaşkanı, tekrar seçilmesi halinde 5 yıl daha ülkenin devlet başkanı konumunda bulunacak.

Almanya'da cumhurbaşkanlığı seçimi 13 Şubat'ta yapılacak.

Ülkenin mevcut Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in, görevini ikinci dönem için de sürdürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

İKİNCİ KEZ GÖREVE HAZIRLIK

İktidardaki koalisyonun üyeleri Sosyal Demokratlar (SPD), Hür Demokratik Parti (FDP) ve Yeşiller, Steinmeier'in yeniden adaylığını destekliyor.

Hristiyan Demokratlar (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birliği'nin (CSU) de Steinmeier'in tekrar seçilmesini destekleyeceği belirtiliyor.

SEMBOLİK MAKAM

Büyük ölçüde sembolik makama sahip olan Almanya cumhurbaşkanı, ülkenin devlet başkanı olarak görev yapıyor ve yasaları imzalayarak yürürlüğe koyuyor.

PARTİLERDEN DESTEK AÇIKLAMALARI

Yeşiller'in liderleri Robert Habeck ve Annalena Baerbock, yaptıkları ortak açıklamada, "Frank-Walter Steinmeier, görevdeki ilk döneminde ülkemize büyük hizmetlerde bulunmuş çok iyi ve çok saygı duyulan bir federal başkandır." dedi.

Ayrıca CDU liderleri, 66 yaşındaki Steinmeier'den duydukları memnuniyeti dile getirdi.

YENİDEN 5 YILLIK GÖREV SÜRESİ YÜKSEK İHTİMAL

DPA'nın haberine göre, Steinmeier'in Federal Seçiciler Kurulu'nun 13 Şubat'ta yapacağı oturumda tekrar seçilmesi yüksek ihtimal olarak görülüyor.

Frank-Walter Steinmeier, yeniden göreve gelmesi halinde 5 yıllık süre boyunca cumhurbaşkanı olarak ülkesine liderlik edecek.