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    Fransa, 1945'ten bu yana en sıcak ekim aynı geçirdi

    Fransa'da 1945'ten bu yana en sıcak ekim ayı kayda geçti. Yaşanan sıcaklıklar olağanüstü olarak görüldü.
    • 01.11.2022 - 22:22
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    Fransa, 1945'ten bu yana en sıcak ekim aynı geçirdi

    Fransız Meteoroloji Kurumundan (Meteo-France) Fransa'da 1945'ten bu yana en sıcak ekim ayının geçirildiğine dair bir açıklama yapıldı.

    Sıcaklıklar ortalama 17 derece

    Bu ay ülke genelinde sıcaklıklar ortalama 17 derece olurken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 5 derece üzerinde seyretti.

    Olağanüstü sıcaklıklar

    AA'nın haberine göre, Fransa'da ekimin ikinci yarısında olağanüstü sıcak bir dönem de kayda geçti.

    Korsika Adası'ndaki Figari köyünde 23 Ekim'de sıcaklıklar 32,5 derece, ülkenin güneyindeki Bordeaux kentinde de 16 Ekim'de 30 derece oldu.

    Fransa, 1945 ten bu yana en sıcak ekim aynı geçirdi #1


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