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Fransa, 1945'ten bu yana en sıcak ekim aynı geçirdi

Fransa, 1945'ten bu yana en sıcak ekim aynı geçirdi

Fransa'da 1945'ten bu yana en sıcak ekim ayı kayda geçti. Yaşanan sıcaklıklar olağanüstü olarak görüldü.