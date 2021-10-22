Fransa, 38 milyon vatandaşa 100'er euro dağıtacak

Paris yönetimi, artan enerji fiyatlarının ardından yardım programı başlattı.

Avrupa genelinde olduğu gibi Fransa da enerji ve benzin konusunda sıkıntılı günler yaşıyor.

Ülkede dizel yakıtın litre fiyatı 1,50 euroyu aşarken, hükümet düşük gelirli vatandaşlara yardım etmek için kolları sıvadı.

DÜŞÜK GELİRLİLERE MADDİ YARDIM

Fransız hükümeti, aylık net geliri 2 bin euro veya daha az olan vatandaşlarına akaryakıt ve enerji fiyatlarındaki artışı önlemeye yardımcı olmak için maddi yardımda bulunacak.

38 MİLYONUN HER BİRİNE 100'ER EURO ÖDENECEK

Bu kapsamda yaklaşık 38 milyon kişiye bir defaya mahsus olmak üzere vergiden muaf 100 euro "enflasyon ödeneceği" aktaracak.

İlk ödemelerin aralık ayı sonunda çalışanlara yapılacağı; memurlar, öğrenciler ve emeklilerin ise 2022'nin başlarında ödemelerini alacağı kaydedildi.

HÜKÜMETE MALİYETİ 3.8 MİLYAR EURO

BBC'nin haberine göre, Fransa Başbakanı Jean Castex, söz konusu yardım programının hükümete maliyetinin 3.8 milyar euro olacağını, yakıt vergisini düşürmenin maliyetinden çok daha az olacağını söyledi.

ENERJİ TEDARİKİNDE YAŞANAN SIKINTILAR

Avrupa'da enerji piyasasında yaşanan olumsuzlukların zincirleme etkisi nedeniyle tedarikte kesintiler yaşandı. Yakıt ve diğer tüketim mallarının temininde zorluklar ortaya çıktı.

GAZ FİYATLARINDA ÜST SINIR UYGULAMASI

Başbakan Castex, 2022'nin sonuna kadar hanelerin gaz fiyatlarında üst sınırın yürürlükte kalacağını kaydetti.

Fransa'da 100 euro yardımından yaklaşık 13 milyon emekli ve öğrencilerin üçte ikisi yararlanacak. Diğer düşük gelirli çalışanların yaklaşık yarısı da bu kapsamda olacak.

BENZİN FİYATLARI ARTTI

Le Monde, Fransa'da dizelin litre başına ortalama 1,56 euroya, kurşunsuz benzinin litre başına 1,62 euroya yükseldiğini duyurdu.