Fransa: 5 bin 200 Ukraynalı askeri eğittik Savunma Bakanı Lecornu, Ukrayna ordusuna eğitim desteğinin ayrıntılarına ilişkin konuştu. Eğitilen asker sayısıyla ilgili yıl sonu hedefi paylaşıldı.

AA & Ensonhaber

Ukraynalı askerler, Batı'dan eğitim almaya devam ediyor.

Rusya'ya karşı sahada kazanımlar elde etmeyi amaçlayan Kiev yönetimi, Batılı ülkelerden hem mühimmat hem de maddi yardım alıyor.

Ukrayna ordusu unsurlarına eğitim ülkeler arasında Fransa da bulunuyor.

5 bin 200 Ukraynalı asker eğitildi

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, eğitim verdikleri Ukraynalı askerlerin sayısını açıkladı.

Lecornu, Twitter'da yaptığı açıklamada, Fransa'nın Ukrayna'ya desteğinin azalmadığını, ülkesinin 1600'ü Polonya'da olmak üzere yaklaşık 5 bin 200 Ukraynalı askere eğitim verdiğini ifade etti.

7 bine çıkacak

Bu sayının yıl sonuna kadar yaklaşık 7 bine yükseleceğini kaydeden Lecornu, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ihtiyaçlarına göre eğitim verildiğini vurguladı.

Lecornu, Ukraynalı askerlerin eğitimde AMX 10-RC tipi hafif muharebe tankı, Caesar obüsü, SAMP-T hava savunma sistemi ve çok namlulu roketatar gibi ekipmanları kullanmayı ve bakımını yapmayı öğrendiğini kaydetti.

Fransız Bakan, söz konusu ekipmanları daha önce Ukrayna ordusuna gönderdiklerini anımsattı.