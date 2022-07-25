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    Fransa 86 bölgede su kullanımını kısıtladı

    Fransa 86 bölgede su kullanımını kısıtladı

    Fransa yıl başından bu yana yağış eksikliği ile artan kuraklık nedeniyle, ülke genelinde 86 bölgede şebeke suyunda kısıtlama yapmaya başladı.
    • 25.07.2022 - 20:23
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 05:01
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    Avrupa sıcak havanın ve beraberinde getirdiği orman yangınlarının pençesinde.

    Bunun yanında kuraklık da alarma neden oldu.

    Ülkede yağışların da beklentilerin altında kalması ile su kaynaklarını kontrollü kullanmak için yeni önlemler alındı.

    Bu kapsamda ülkede şebeke suyu kullanımına kısıtlama getirildi.

    86 bölgede şebeke suyu kısıtlaması

    Franceinfo'nun haberine göre, Ekolojik Geçiş Bakanlığına ait Propluvia sitesinde yayımlanan haritada, 95 bölgenin 86'sının kuraklıktan etkilendiği kaydedildi.​​​​​​​

    Azdan çok şiddetliye gri, sarı, turuncu ve kırmızı alarm seviyelerine göre renklendirilen haritada, ülkenin büyük kısmı sarı ve turuncu alarm seviyesinde yer aldı.

    Sarı alarm seviyesindeki bölgelerde, tarım amaçlı su dağıtımında yüzde 50'nin altında azalma ve belli saatlerde bahçe ve yeşil alanları sulama ile araba yıkamaya yasak getiriliyor.

    Bölge turuncu alarm seviyesindeyse, tarım amaçlı su dağıtımında yüzde 50'den fazla azalma, bahçe ve yeşil alanları sulama ile araba yıkamaya ciddi kısıtlama uygulanıyor.

    Fransa 86 bölgede su kullanımını kısıtladı #1

    Hayati olmayan su dağıtımları tamamen durduruldu

    Ülke genelinde 15 bölgede aktif olan kırmızı alarm durumunda ise tarım amaçlılar dahil hayati olmayan su dağıtımları tamamen durduruldu.

    Haritaya göre, kuraklıktan en fazla ülkenin orta kısmındaki Centre-Val de Loire ve Pays de la Loire bölgeleri etkilendi.

    Fransa 86 bölgede su kullanımını kısıtladı #2


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