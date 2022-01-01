Fransa, AB dönem başkanlığını devraldı

Paris yönetimi, yeni dönemde Avrupa'nın özerkliğine odaklanmayı planlıyor.

Slovenya, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını devretti.

Dönem başkanlığı, 6 aylığına Fransa'ya geçti. Paris yönetiminin bu süreçte önceliklerinin başında AB'nin özerkliğinin artırılması geliyor.

"AVRUPA'NIN GERÇEKTEN EGEMEN OLMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Fransız hükümeti, dönem başkanlığında önceliklerini aktarırken, Avrupa'nın "gerçekten egemen" olması için çalışacaklarını belirtiyor. Gerçek egemenlik ise AB'nin çıkarlarını ve değerlerini savunmak için dünyada "var olma" kabiliyeti edinmek olarak tanımlanıyor.

MACRON: KARARLARINDA ÖZGÜR OLAN BİR AVRUPA İSTİYORUZ

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aralık ayında ülkesinin önceliklerini anlatırken, "Fransa'nın başkanlığını bir cümle ile özetlemek gerekirse, hedefimiz sınırlarımızın içinde iş birliği yapan Avrupa'dan, dünyada tamamen egemen, kararlarında ve kaderinde özgür olan bir Avrupa'ya geçmek." ifadesini kullanmıştı.

Fransa, Avrupa'nın sınırlarını kontrol edebilmesi ve Schengen bölgesinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini de savunuyor. Bunun için kriz durumlarında harekete geçirilecek "acil sınır destek mekanizması" kurulması hedefleniyor.

DÖNEM BAŞKANLIĞINDA SEÇİM YAPILACAK

Fransa, AB dönem başkanlığını yürütürken, aynı zamanda seçimlere gidecek. Fransa cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 10 Nisan'da, ikinci turu 24 Nisan'da yapılacak.

Fransa'da yönetimin mart ayından nisan sonuna kadar seçimlere odaklanması ve en az 2 ay boyunca kendi iç gündemleriyle meşgul olması bekleniyor.

AB-AFRİKA ZİRVESİ

Fransa'nın dönem başkanlığı sırasında 17-18 Şubat'ta Brüksel'de AB-Afrika Zirvesi de düzenlenecek. Macron, bu konuyu değerlendirirken Avrupa'yı Afrika'daki terörle mücadeleye dahil edeceğini ifade etmiş, Avrupa ve Afrika arasında bilimsel, kültürel ve akademik göçü destekleyeceğini aktarmıştı.

YENİ İŞ İMKANLARI VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE

Fransız dönem başkanlığında yeni iş imkanlarının yaratılması ve işsizlikle mücadeleye de önem verilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede "Avrupa'nın yenilik, üretim ve istihdam yaratma kıtası" olması amacıyla 10-11 Mart'ta Paris'te bir zirve toplantısı düzenlenmesi planlanıyor.

FRANSA'DAN SONRA ÇEKYA

Dönem başkanlığını Slovenya'dan devralan Fransa'nın ardından AB dönem başkanı 1 Temmuz 2022'den itibaren Çekya olacak.