Fransa Başbakanı Borne, mağazada emeklilik protestosuyla karşılaştı Borne'u hedef alan gösterici, reformu istemediklerini yüksek sesle dile getirdi. Tepki gösteren Fransız, alandan uzaklaştırıldı.

AA

Fransa'da emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasına tepkiler dinmek bilmiyor.

Sokak gösterileriyle ortalığın savaş alanına döndüğü ülkede reform karşıtları, Paris yönetiminden geri adım atmasını istiyor.

Ancak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ısrarla istediği düzenlemeden vazgeçmeye niyeti yok.

Mağazada Başbakan'ın peşini bırakmadılar

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, mağaza ziyareti sırasında söz konusu düzenleme karşıtlarınca protesto edildi.

Yerel basındaki habere göre Borne, Fransa'nın Eure-et-Loire kentinde bir mağazayı ziyaret etti.

"Emeklilik reformunu istemiyoruz"

Mağazadaki emeklilik reformu karşıtları Borne'a, emeklilik reformunu istemediklerini ve daha fazla demokrasi talep ettiklerini belirterek tepki gösterdi.

Olaya ilişkin görüntülerde Başbakan'a tepki gösteren bir kadının, Borne'un bulunduğu alandan uzaklaştırıldığı görülüyor.

Fransa'da tartışmalı düzenleme

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclis'ten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta başlayan kitlesel gösteriler devam ediyor.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında, ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümet, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Konseyi'ne başvurmuştu.