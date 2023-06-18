Fransa: Bazı meslekler için göçmen almamız şart Çalışma Bakanı Dussopt, "Gerçekle yüzleşmeliyiz" dedi. Dussopt, bazı sektörlerin göç olmadan çalışır durumda olamayacağını belirtti.

AA

Paris yönetimi, ülkede çalışan tablosunu değerlendirdiği açıklamasında göçmenlerin önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Fransa, bazı mesleklerin gerçekleştirilebilmesi için göçmen alımının gerekli olduğunu düşünüyor.

Çalışma Bakanı Olivier Dussopt, özellikle mutfak yardımcılığı veya temizlik gibi mesleklerde, ülke dışından gelen işçilerin oranının ulusal ortalamadan çok daha yüksek olduğunu söyledi.

"Bu meslekler onlarsız olmazdı"

Hizmet sektöründe çalışan göçmen oranının yüzde 25 olduğunu ifade eden Dussopt, Radyo J'de yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

Gerçekle yüzleşmeliyiz. Bu meslekler onlarsız olmazdı. Bazı profesyonel sektörler ülkemize göç olmadan işlemezdi.

Çalışan ama oturumu olmayanlar var

Paris'teki restoranlarda yasal iş sözleşmesiyle yıllardır çalışan ancak oturumu bulunmayan kişilerin olduğunu söyleyen Dussopt, sağ partilerin göçmen alımına katı şekilde karşı çıktığını kaydetti.

Dussopt, "Eğer birkaç hafta içinde (göçmen reformu) konusunda bir uzlaşma sağlanmazsa reformu sunup sunmayacağımızı tekrar ele alacağız." dedi.

Fransız Bakan, Yunanistan'da çok sayıda göçmenin öldüğü tekne kazasının ulusal düzeydeki göç tartışmalarına yön verme olasılığının düşük olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Oturumu olmayanlar çalışabilecek

Fransa, 2023'ün sonuna kadar Ulusal Meclis'e sunulması beklenen göç yasa tasarısıyla, konaklama, restoran, sağlık veya inşaat gibi temel sektörlerde oturumu bulunmayan işçilerin de çalışmasına imkan tanımaya hazırlanıyor.