Fransa Bisiklet Turu'nda parkur kenarındaki bir seyircinin fotoğraf için poz vermesi skandal bir kazaya neden oldu.

Seyirciye çarpan bir bisikletçinin yere düşmesiyle 50 bisikletçi kendini yerde buldu.

Fransa Bisiklet Turu’nda kazaya neden olan seyirci aranıyor VİDEO

KAZAYA NEDEN OLAN KADIN ARANIYOR

Tur organizatöründen yapılan açıklamada, dün düzenlenen ilk etapta yol kenarından yarışı izlerken açtığı pankart ile 50 bisikletçinin düşmesine yol açan seyirci kadının arandığı belirtildi.

Açıklamada, kadın seyirci hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Bisikletçileri düşürdüğünü gördükten sonra olay yerini terk eden kadın, halen bulunamadı.

Bu yıl, 108'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 18 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.