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    Fransa Bölgesel Uyum Bakanı Cayeux, istifa etti

    Fransa Bölgesel Uyum Bakanı Caroline Cayeux, kişisel serveti ile ilgili tartışmaların ardından istifa ettiğini açıkladı.
    • 28.11.2022 - 17:30
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    Fransa Bölgesel Uyum Bakanı Cayeux, istifa etti

    Fransa’da kişisel serveti ile ilgili eksik beyan verdiği yönündeki raporların ardından Fransa Bölgesel Uyum Bakanı Caroline Cayeux, istifa ettiğini açıkladı.

    Cayeux yaptığı açıklamada, kamu şeffaflığı gözlemcisinin kendisine serveti hakkında verdiği bir beyanın "eksik" olduğunu belirttiğini aktararak, verdiği güncel beyanında gözlemci tarafından sorgulandığını ifade etti.

    "Hükümete zarar vermemek için istifa etmemin daha iyi olduğunu hissettim"

    Cayeux, "Bu bağlamda, hükümete zarar vermemek için istifa etmemin benim için daha iyi olduğunu hissettim" dedi.

    İHA'nın aktardığına göre Cayeux’un açıklaması öncesi Elysee Sarayı, istifayı herhangi bir gerekçe göstermeden doğrulamış ve Cayeux’uN yerine Dominique Faure’nin geleceğini belirtmişti.

    Fransa Bölgesel Uyum Bakanı Cayeux, istifa etti #1


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