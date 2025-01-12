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Fransa, Çad'daki bir askeri üsten daha çekildi

Fransa, Çad'daki bir askeri üsten daha çekildi Fransa ile Çad arasındaki iş birliği anlaşmasının sona ermesinin ardından, Fransız askerleri Çad'ın Abeche şehrindeki Abeche Askeri Üssü'nü de tahliye etti.