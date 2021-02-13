Fransa, Charles de Gaulle Havalimanı'nı genişletme projesini iptal etti

Fransa, Charles de Gaulle Havalimanı'nı genişletme projesini iptal etti

Avrupa ülkesindeki proje, hükümetin çevre politikasıyla uyumlu olmadığı gerekçesiyle rafa kaldırıldı.

Fransa, Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda, yılda 40 milyon ek yolcu sağlayacak dördüncü terminal inşası planından vazgeçti.

Ekolojik Geçiş Bakanı Barbara Pompili, "eskimiş" olarak nitelendirdiği projenin koronavirüs salgını döneminde havacılık sektörüyle ve hükümetin çevre politikasıyla uyumlu olmadığını söyledi.

PROJE İPTAL EDİLDİ, YENİ TEKLİF İSTENDİ

Hükümet, havaalanı geliştiricisi Groupe ADP'den, Fransa'nın en büyük havaalanı için "iklim değişikliğiyle mücadele ve çevreyi koruma hedefleriyle daha tutarlı" yeni bir teklif sunmasını istedi.

Le Monde gazetesine konuşan Pompili, "Her zaman uçaklara ihtiyacımız olacak ama mesele havayı daha makul kullanmak ve sektörün sera gazı emisyonlarında azalma sağlamaktır." dedi.

"BUNDAN SONRAKİ PROJELERİMİZDE..."

Groupe ADP, havalimanının gelecekteki endişeleri üzerine fikir yürütme süreci başlattığını bildirdi.

Şirketin İcra Kurulu Başkanı Augustin de Romanet, "Hava ulaşımı, enerji dönüşümünü hızlandırmalıdır. Bundan sonraki projelerimizde uygun sonuçlar çıkarmalıyız." diye konuştu.

"ÇEVRECİLERİN ZAFERİ"

Fransa Yeşiller Partisi'nin lideri Julien Bayou proje için "aptalca" ifadesini kullandı. Bayou, projenin rafa kaldırılmasından memnuniyet duyduğunu, kararın "çevreciler için büyük bir zafer" olduğunu söyledi.

Aralarında Greenpeace'in bulunduğu bir grup sivil toplum örgütü, herhangi bir yeni planın genişleme içermeyeceği konusunda "yasal taahhütler" talep etti.