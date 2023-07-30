Fransa: Çin'den ekonomik kopuş imkansız Ekonomi Bakanı Le Maire, Amerika, Avrupa ve Çin ekonomileri arasında ayrışma ihtimalinin olmadığını söyledi.

ensonhaber.com

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, yüksek düzeyli görüşmeler yapmak üzere Çin'e gitti.

Le Maire, pazartesi günü iş dünyasından önde gelen isimlerle buluşmak için Shenzhen'e geçecek.

Çin'deki Fransa Konsolosluğu'nda gazetecilere konuşan Le Maire, "kopuş" fikrine kesinlikle karşı olduklarını, bunun bir yanılsamadan ibaret olduğunu söyledi.

"Ayrışma olasılığı yok"

Le Maire, "Amerika, Avrupa ve Çin ekonomileri arasında herhangi bir ayrışma olasılığı yok." ifadesini kullandı.

Diğer taraftan, Fransa'nın belirli sektörlerde ekonomik olarak daha bağımsız olma fikrini savunan Le Maire, son dönemde Batı'da bir atasözü haline gelen riskten arındırma kavramının "Çin'in bir risk olduğu anlamına gelmediğini" de sözlerine ekledi.

Fransa riski azaltmak istiyor

Mikroçiplere işaret eden Fransız Bakan, şunları dile getirdi:

Riski azaltmak, daha bağımsız olmak istediğimiz anlamına geliyor. Kovid krizi sırasında fark ettiğimiz gibi, bazı çok özel bileşenlere çok fazla bağımlı olduğumuzu görmek istemiyoruz.

ABD'nin sergilediği tavır

Bruno Le Maire'in ifadeleri, Batılı ülkelerin Çin'e ekonomik bağlılığı azaltmanın yollarını aradığı bir dönemde geldi.

ABD, Çin'den ekonomik açıdan "kurtulmayı" savunuyor. Fakat ülkenin Hazine Bakanı Janet Yellen, bunun "esasen imkansız olduğunu" dile getirdi.

France 24'te yer alan habere göre Çin, Batı'nın risk azaltma çabalarına tepkili.

Çin Başbakanı Li Qiang, geçen ay yaptığı açıklamada, bu durumu "yanlış bir önerme" olarak nitelendirmişti.