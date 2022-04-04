Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Aşırı sağı engelleyemiyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkede son 5 yılda aşırı sağın yükselişini engelleyemediğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, France Inter radyosunda açıklamalarda bulundu.

Macron, toplumda çevre, jeopolitik ve sosyal medya ile ilgili birçok sorunun bulunduğunu ve bunların korku yarattığını söyledi.

"AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİNİ ENGELLEYEMİYORUM"

Aşırı sağın bu korkuyla oynadığını ifade eden Macron, son 5 yılda aşırı sağla ilgili sorunlardan kaçmadığını ancak yükselişini engelleyemediğini dile getirdi.

"AŞIRIYA MEYİLLİ İNSANLAR İKNA EDİLMELİ"

Macron, aşırı sağcı seçmenlerin sorunlarına gerçek çözüm bulunabileceğini, aşırıya meyilli insanların ikna edilmesi gerektiğini belirtti.