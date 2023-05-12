Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Avrupa'nın daha fazla fabrikaya ihtiyacı var Fransız lider, tedarik zincirlerinde ve enerjide kontrolü ele almaları gerektiğini belirtti. Macron, 'Made in Europe' vurgusu yaptı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın daha fazla bağımsız olmasını ve tek başına hareket etmesini istiyor.

Tayvan konusunda ABD'nin arkasından gitmemeleri gerektiğini söylediği açıklaması dünyada tartışmalara yol açan Macron, Financial Times için bir yazı kaleme aldı.

Kıtanın bağımlılığını azaltmak istiyor

Macron, "Avrupa'nın daha fazla fabrikaya ve daha az bağımlılığa ihtiyacı var" başlıklı makalesinde, koronavirüs salgınının ve Ukrayna'daki savaşın kendilerine "ekonomik egemenliğin değeri hakkında dersler verdiğini" belirtti.

"Ekonomik gücümüzü geliştirmeye kararlıyız"

"Fransız endüstrisini yeniden inşa etmeye ve ekonomik gücümüzü geliştirmeye kararlıyız." diyen Macron, "Bu, kamu hizmetlerimizi güçlendirmemize ve geleceğimize yatırım yapmamıza olanak sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

"Kontrolü geri almalıyız"

Fransız lider, söz konusu yazısını şu şekilde sürdürdü:

Mart ayında Avrupa Komisyonu, Avrupa'nın stratejik endüstrilerini daha iyi desteklemek üzere devlet yardımı kurallarında değişiklikler yaptığını duyurdu.



Tedarik zincirlerimizin, enerjimizin ve yenilikçiliğimizin kontrolünü geri almalıyız. Daha fazla fabrikaya ve daha az bağımlılığa ihtiyacımız var.

Emmanuel Macron, “Made in Europe” sloganına sahip olmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.