Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Filistin’i tanımak için uygun ortamda değiliz Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin devletini tanımak için uygun zamanın gelmediğini savundu.

AA

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına 244 gündür aralıksız devam ediyor.

Öyle ki bölgenin kuzeyini yerle bir eden ve Filistinlilerin sığındığı güneye de saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, sivilleri katlederek insancıl hukuku ihlal ederken dünya ise bu eylemleri seyrediyor.

Son olarak TF1 ve France 2 kanallarına konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna ve Filistin'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Filistin'i tanımak için uygun ortam yok"

Macron, Filistin devletinin tanınmasının "tabu olmadığını" ve ülkesinin her zaman iki devletli çözümü desteklediğini belirtse de şu an bunun için uygun ortamın bulunmadığını savundu.

"Sahadaki durum istikrara kavuşmuş değil ve Filistin yönetiminin reform yapması gerekiyor." şeklinde konuşan Macron, Fransa'nın Filistin devletini "bölgedeki herkes için barış ve güvenliği sağlayacak unsur oluştuğunda" tanıyacağını ifade etti.

Fransa, 4 bin 500 Ukraynalı askere eğitim verecek

Macron, Ukrayna'ya Fransız yapımı Mirage 2000 tipi savaş uçaklarının gönderileceğini ve bu yazdan itibaren Ukraynalı pilotları Fransa'da eğitmeye başlayacaklarını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'ya kaç adet savaş uçağı tedarik edeceklerini ise açıklamadı.

Macron, Fransa'da 4 bin 500 Ukraynalı askere eğitim vereceklerini sözlerine ekledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)