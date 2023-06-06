Fransa Cumhurbaşkanı Macron, kiliseler için bağış kampanyası başlattı Macron, ayakta kalmakta güçlük çeken ibadethanelere yönelik geniş çaplı yardım kampanyası için harekete geçti.

AA

Fransa Cumhurbaşkanlığı, ülkedeki kiliseler için bağış kampanyası başlatmaya karar verdi.

Toplanan paralar, düşük bütçeye sahip kiliselere aktarılarak bunların muhafazası ve restorasyonu için kullanılacak.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün, Normandiya açıklarındaki UNESCO Dünya Mirasları listesinde bulunan Mont Saint-Michel Kilisesi'nin yapımının 1000'inci yıl dönümü kutlamalarına katıldı.

Kiliseler için geniş çaplı yardım kampanyası

Macron, ülkedeki kültürel yapıların korunması için geniş çaplı bir yardım kampanyası başlatılması talimatı verdi.

50 bine yakın ibadet yerinden 10 bin 500'ünün Fransa Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle korunduğu ülkede, Elysee Sarayı özellikle az nüfuslu bölgelerdeki kiliselerin ayakta kalması için yardım kampanyasını hayata geçirdi.

Bağışlar, Notre Dame için kullanılabilecek

Toplanan bağışların, Nisan 2019'da yanan ve restorasyonu devam eden Paris'teki tarihi Notre Dame Katedrali için de kullanılması öngörülüyor.

Kültür ve İçişleri Bakanlıklarının, Cumhurbaşkanı Macron'a, 16-17 Eylül "Avrupa Miras Günleri"nden önce ülkede korunmaya muhtaç dini ve kültürel yapıların durumuyla ilgili kapsamlı raporlar sunmaları bekleniyor.

Kırsal bölgelerdeki kiliseler zor durumda

Fransa'da halkın ilgisinin azaldığı; özellikle kırsal bölgelerdeki kiliselerin, devletten de yeterli desteği almaması nedeniyle ayakta kalmada güçlük çektiği belirtiliyor.

2017'de Macron tarafından kültürel mirasın korunması adına başlatılan çalışma kapsamında, bu tarihi yapıların korunması için sağlanan bütçe yüzde 40 artırılmıştı.