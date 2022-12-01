Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Putin ile müzakere mümkün

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkanı Biden ile Washington'daki görüşmesi öncesi ABD medyasına yaptığı açıklamada, “Bence, Putin bir hata yaptı. Masaya oturup müzakere etmek hala mümkün” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek üzere başkent Washington’a geldi.

Cumhurbaşkanı Macron, görüşme öncesi ABD medyasına Ukrayna-Rusya krizine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Barışın nasıl sağlanması gerektiği hakkında konuşan Macron, barışın sürdürebilir olması ve Ukraynalılar tarafından yönlendirilmesi gerektiğini savundu.

"İki tarafın uzun vadede kabul edemeyeceği bir anlaşma iyi bir barış anlaşması olamaz"

Macron, “Birincisi başkaları tarafından Ukraynalılara dayatılan barış anlaşması iyi bir anlaşma değil. İki taraftan birinin orta ve uzun vadede kabul edemeyeceği bir anlaşma iyi bir barış anlaşması olamaz.” dedi.

Ukrayna ve Rusya arasında 2014’te yapılan Minsk Anlaşması'na da değinen Macron, “Bence Başkan Putin savaşı başlatarak büyük bir hata yaptı. Uluslararası topluluğun katıldığı politik ve diplomatik bir süreç vardı. Putin NATO’nun, Rusya’ya saldırmak için Ukrayna’yı kullanacağına inandı. Bence bu kesinlikle yanlış.” diye konuştu.

"Masaya geri dönüp bir şeyleri müzakere etmek imkansız mı?"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakere masasına oturulup oturulmayacağı ile ilgili konuşan Macron, "Putin uzun zamandır görevde. Kendi halkını tanıyor. Bence bir hata yaptı. Masaya geri dönüp bir şeyleri müzakere etmek imkansız mı? Bence müzakere hala mümkün.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İHA'nın aktardığına göre Macron ve Biden arasında gerçekleşecek görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yanı sıra Çin, İran ve Orta Doğu’da yaşanan sorunlar ile Ukrayna’ya destek konuları ele alınacak.