Emmanuel Macron, Vladimir Putin'le görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı'na 'Ne olursa olsun savaşı biz kazanacağız' mesajı verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 1,5 saat süren bir telefonda görüşmesi gerçekleştirdi.

İki lider, bu görüşmeyle birlikte Ukrayna'ya saldırıların başlamasından bu yana 3’üncü kez görüşmüş oldu.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanı Macron'a Kiev yönetiminin 7 yıldır Donbass'a saldırdığını, ancak ABD ve Batılı ülkelerin buna ses çıkarmadığını söylediğini aktardı.

MÜZAKERE KONULARI ELE ALINDI

Açıklamada Putin'in, "Donbass'ta sivillere yönelik çok sayıda can kaybına yol açan ve yüz binlerce insanı Rusya'ya sığınmaya zorlayan uzun süredir devam eden soykırım örtbas ediliyor" ifadelerine de yer verilirken, görüşmede müzakere konularının da ele alındığı ifade edildi.

Açıklamanın devamında, "Özel harekatın görevleri her halükarda yerine getirilecek. Müzakereleri geciktirme yoluyla zaman kazanma girişimleri ise sadece müzakere pozisyonumuzda Kiev'e yönelik ek talepler ortaya çıkmasına yol açıyor." denildi.

"OPERASYONLAR NE OLURSA OLSUN HEDEFİNE ULAŞACAK"

Putin'in operasyonlara devam edileceğini vurguladığı belirtilerek, "Rus ordusunun Ukrayna'daki operasyonları ‘her ne olursa olsun’ hedefine ulaşacak" ifadeleri kullanıldı.

"SİVİLLERİ BOMBALAMIYORUZ"

Açıklamada ayrıca, "Plana göre ilerleyen özel harekat sırasında Rus Silahlı Kuvvetlerinin sivillerin can kaybını önlemek için mümkün olan her şeyi yaptığı özellikle vurgulanmaktadır. Kiev'e ve Ukrayna'nın diğer kentlerine füze saldırıları ve bombardımanlar düzenlendiğine dair iddialar gerçekle bağdaşmıyor ve Rusya karşıtı dezenformasyon kampanyasının unsurları olarak kullanılıyor." denildi.