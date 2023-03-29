Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 'pislik' diyen kadına gözaltı "Sarı Yelekliler" temsilcilerinden bir kadın, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için Facebook hesabından "pislik" ifadesi kullandığı paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. Muhalif kadın 6 yıl hapis cezası ile karşı karşıya.

AA

Fransa'da emeklilik reformuna karşı sokak olayları devam ediyor.

Büyük olayların yaşandığı ülkede Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hedefte.

"Sarı Yelekliler" hareketinin temsilcilerinden bir kadın, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için yaptığı paylaşım nedeniyle polislerce yakalandı.

Fransız kanalı BFMTV'nin haberine göre, söz konusu kadın, Vali'nin şikayeti üzerine evine gelen polislerce gözaltına alındı.

Facebook'tan 'pislik' paylaşım yaptı

Kadının, Macron'un tartışmalı emeklilik reformuna ilişkin Fransız televizyonlarına konuştuğu 22 Mart'tan bir gün önce Facebook üzerinden onu kastederek "Pislik yarın 13'te sizlere, hiçbir kıymet verilmeyenlere seslenecek. Pisliği sadece televizyonlarda görebiliyoruz." yazdığı belirtiliyor.

6 yıl hapis cezası alabilir

20 Haziran'da "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla mahkemede ifade verecek olan kadın, Facebook'ta paylaştığı ifadelerden suçlu bulunduğu takdirde 6 yıl hapis ve 22 bin 500 bin avroya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Öte yandan kadın, ifadesinde başka bir kelime yazmak istediğini ama "klavyenin azizliğine" uğradığını iddia etti.