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    Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan Fas Milli Takımına övgü

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final oynayan Fas Milli Takımından övgüyle bahsetti.
    • 15.12.2022 - 02:37
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    Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan Fas Milli Takımına övgü

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Katar'ın başkenti Doha'da, Fransa'nın, Afrika'dan ilk defa dünya kupası yarı finalini oynayan bir takım unvanını elde eden Fas'ı 2-0 yenerek finale çıktığı karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

    "Fas, güzel bir başarı yakaladı"

    "Faslılar’a bunu söylemek istiyorum gerçekten çok büyük bir takımlar. Bu dünya kupasında güzel bir başarı yakaladılar." diyen Macron, yarı final oynamayı başaran Fas ekibinin mahcubiyet yaşayacağı bir durum olmadığı yorumunu yaptı.

    Final maçını Katar'da izleyecek

    AA'nın haberine göre; Fransız Cumhurbaşkanı, pazar günü Arjantin ve Fransa arasında oynanacak final maçını Katar'da izleyeceğini ifade etti.

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan Fas Milli Takımına övgü #1


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