Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Çin tavrı Donald Trump'ı kızdırdı Trump, Macron'un Çin'e doğru yaklaştığını dile getirdi. Amerikalı eski lider, Fransa Cumhurbaşkanı'na sert ifadelerle yüklendi.

ensonhaber.com

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve Çin'in karşı karşıya geldiği Tayvan konusunda verdiği mesajlarla Avrupa'yı ayağa kaldırdı.

ABD ve Çin'den sonra Avrupa'nın "üçüncü kutup" olması gerektiğini savunan Macron, Tayvan meselesinin Avrupa ile ilgisinin olmadığını söyledi.

Her seferinde ABD'nin peşinden sürüklenmemeleri gerektiğini belirten Macron'un sözleri, Avrupa'nın yanı sıra Tayvan'dan da tepki çekti.

Trump'tan Macron'a sert tepki

Bir tepki de ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'tan geldi. Fox News'a konuşan Trump, Fransız lideri sert sözlerle hedef aldı.

Dünyanın tahrip olduğunu belirten Trump, "Amerika Birleşik Devletleri'nin kesinlikle söz hakkı yok." dedi. Görevden ayrıldığından beri, ABD'nin dünyadaki nüfuzunu kaybettiğini dile getirdi.

Fransız Cumhurbaşkanı hedef tahtasında: Şi'nin kı... yalıyor

Konuşmasının devamında Macron'u hedef tahtasına oturtan Trump, şu ifadeleri kullandı:

Dostum Macron'un Çin'le işi bitti. Onun (Çin Devlet Başkanı Şi Cinping) kı... yalıyor. Fransa şu anda Çin'e gidiyor.

Avrupa'da çalkantıya yol açtı

Macron, geçen hafta Çin'e yaptığı ve Avrupalıları "kendilerini ABD dış politikasına zincirlememeleri" konusunda uyardığı ziyaretin ardından çalkantıya neden oldu.

"Amerika'nın takipçileri olduğumuza inanıyoruz"

Fransa Cumhurbaşkanı, tartışmalı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Sadece Amerika'nın takipçileri olduğumuza inanıyoruz. Avrupalıların cevaplaması gereken soru: Tayvan'da bir krizi tırmandırmak bizim çıkarımıza mı? Hayır.



Avrupalılar Ukrayna'daki krizi çözemiyor. Tayvan hakkında nasıl güvenilir bir şekilde 'dikkat et, yanlış bir şey yaparsan orada olacağız' diyebiliriz?

ABD: Fransa ile ilişkilerde kendimizden eminiz

Macron ayrıca, Avrupa'nın "kendisine ait olmayan ve stratejik özerkliğini inşa etmesini engelleyen krizlere kapılmasına" karşı da uyarıda bulundu.

France 24, Beyaz Saray'ın, bu açıklamaları göz ardı etmeye çalıştığını yazarken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'nin "Fransa ile sahip olduğumuz müthiş ilişkilerde rahat ve kendimizden eminiz." ifadesine dikkati çekti.