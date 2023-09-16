Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un göç endişesi: Sınırlarımızı daha iyi korumalıyız Avrupa'ya binlerce insandan oluşan göç dalgası, Macron'u açıklama yapmaya itti. Kıta olarak etkilendiklerini belirten Macron, sınırlardaki önlemleri artırmaları gerektiğini söyledi.

AA & Ensonhaber

Avrupa, son günlerde kıtaya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenlerin hareketliliğine sahne oluyor.

İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası'na son günlerde 6 binden fazla göçmen geçti.

Göçmenlerin Ada'ya akın etmesinin ardından burada acil durum ilan edildi.

Göç dalgası endişesi

Endişe dalga dalga Avrupa'ya yayılırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın sınırlarını daha iyi koruması gerektiğini vurguladı.

Macron, ziyaret için gittiği Semur-en-Auxois köyünde basına yaptığı açıklamada, Akdeniz'de son günlerde göç akınına uğrayan İtalya'nın Lampedusa Adası'ndaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Macron: Tüm Avrupa'yı etkiliyor

Fransız lider, göç meselesinin tüm Avrupalıları etkilediğini, bu gibi durumlarda insani bir yaklaşım sergilemek gerektiğini söyledi.

Macron, insanların hayatları pahasına Akdeniz'den geçerek Avrupa topraklarına geldiğini söyledi.

"Avrupa, sınırlarını daha iyi korumalı"

İtalya'nın yanında olmanın tüm Avrupa Birliği'nin (AB) görevi olduğunu kaydeden Macron, "Avrupa, sınırlarını daha iyi korumalı." diye konuştu.

Öte yandan Emmanuel Macron, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ile Lampedusa Adası'ndaki durumu görüştüğünü belirtti.

"Kararlar alacağız"

Fransa Cumhurbaşkanı, iki ülkenin hükümetlerinin bu konuda çalışma yürütmekte olduğunu ve kararlar alacağını sözlerine ekledi.