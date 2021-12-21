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- Fransa, DEAŞ'ın Sahraaltı Afrika sorumlusunu etkisiz hale getirdiğini açıkladı
Fransa, DEAŞ'ın Sahraaltı Afrika sorumlusunu etkisiz hale getirdiğini açıkladı
DEAŞ'ın Sahraaltı Afrika'daki sorumlularından Soumana Boura'nın, Fransız Barkhane güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı.
- AA
- 21.12.2021 - 14:10
Fransız ordusu, terör örgütü DEAŞ'ın Sahraaltı Afrika'daki (Sahel) sorumlularından Soumana Boura'nın bölgedeki Fransız Barkhane güçlerince öldürüldüğünü duyurdu.
Büyük Sahra'daki terör örgütü DEAŞ'ın sorumlularından Boura’nın, Nijer otoriteleriyle koordinasyon içinde olan Fransız Barkhane güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
HAVA HAREKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Operasyonun dün, Nijer'in Tillaberi şehrinin kuzeyinde hava harekatıyla gerçekleştiği aktarıldı.
Soumana Boura, 9 Ağustos 2020'de Nijer'de öldürülen 6 Fransız ve 2 Nijer vatandaşının ölümünden sorumlu tutuluyor.