TRT World'ün haberi Fransa'da gündem oldu

TRT World'ün Fransa'ın Afrika ülkeleriyle ilgili ilişkilerini sorgulayan haberine Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi.

TRT World, Fransa'nın Afrika'daki sömürgecilik geçmişini ele aldı ve bununla ilgili günümüze uzanan etkileri anlatan bir içerik hazırladı.

TRT World'ün bu haberi Fransa'da oldukça ses getirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, TRT World'ün haberine Twitter üzerinden yanıt verdi.

Bakanlık hesabından atılan tweet'te, "Afrika'nın bir 'Fransız sorunu' yok ve Fransa, geçmişiyle yüzleşmekten korkmuyor" ifadeleri yer aldı.

MACRON'UN SÖZLERİ

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2017 yılında Burkina Faso'da yaptığı "Ben, Avrupa sömürgeciliğinin suç işlediğine karşı çıkmayan ve bunun tarihte yer aldığını kabul eden Fransız neslindenim" açıklamasını paylaştı.