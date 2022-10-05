Petrol
91.48
-0.35%
Euro
18.415
-0.71%
Dolar
18.5779
0.04%
Altın
1.018
-1.13%
Borsa
3491
0.00%
Bitcoin
375.032
0.49%
BTXN Coin
10.73
-2.27%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    Fransa'da doğalgaz doluluk oranı yüzde 99'u geçti

    Ülkedeki enerji kurumundan yapılan açıklamada, gaz stoklarının 130 teravatsaate ulaştığı belirtildi.
    • 05.10.2022 - 13:54
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 13:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fransa'da doğalgaz doluluk oranı yüzde 99'u geçti

    Fransa, kış öncesi doğalgaz depolarını dolduruyor.

    Fransa Enerji Düzenleme Komisyonu (CRE), konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

    Açıklamada, 2022-2023 kışı için gaz stoklarını doldurma kampanyasının tamamlandığı, bu kapsamda ülkedeki gaz stoklarının yüzde 99'unun üzerinde dolu olduğu ifade edildi.

    Gaz stokları artırılıyor

    130 teravatsaate ulaşan ülkedeki gaz stoklarının, KOBİ ve bireylerin kışın gaz tüketiminin 3'te 2'sine tekabül ettiği kaydedildi.

    Açıklamada ayrıca, Norveç gazı ve sıvılaştırılmış gazın yanı sıra Avrupalı komşularla yapılan alışverişlerin kış boyunca gaz talebini tamamlayacağına işaret edildi.

    "Devlet bütçesi üzerinde baskı oluşturuyor"

    AA'nın haberine göre, yüksek gaz fiyatının ticari denge ve devlet bütçesi üzerinde baskı oluşturduğuna vurgu yapılırken, enerji tüketimini azaltmanın gerekliliğine dikkat çekildi.

    Fransa da doğalgaz doluluk oranı yüzde 99 u geçti #1


    Marmaris'te sahte döviz kullanan 2 turist gözaltına alındı
    3. Sayfa

    Marmaris'te sahte döviz kullanan 2 turist gözaltına alındı

    Olena Zelenska, Azov taburu komutanları ile buluştu
    Dünya

    Olena Zelenska, Azov taburu komutanları ile buluştu

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir