Fransa'da doğalgaz doluluk oranı yüzde 99'u geçti

Ülkedeki enerji kurumundan yapılan açıklamada, gaz stoklarının 130 teravatsaate ulaştığı belirtildi.

Fransa, kış öncesi doğalgaz depolarını dolduruyor.

Fransa Enerji Düzenleme Komisyonu (CRE), konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 2022-2023 kışı için gaz stoklarını doldurma kampanyasının tamamlandığı, bu kapsamda ülkedeki gaz stoklarının yüzde 99'unun üzerinde dolu olduğu ifade edildi.

Gaz stokları artırılıyor

130 teravatsaate ulaşan ülkedeki gaz stoklarının, KOBİ ve bireylerin kışın gaz tüketiminin 3'te 2'sine tekabül ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Norveç gazı ve sıvılaştırılmış gazın yanı sıra Avrupalı komşularla yapılan alışverişlerin kış boyunca gaz talebini tamamlayacağına işaret edildi.

"Devlet bütçesi üzerinde baskı oluşturuyor"

AA'nın haberine göre, yüksek gaz fiyatının ticari denge ve devlet bütçesi üzerinde baskı oluşturduğuna vurgu yapılırken, enerji tüketimini azaltmanın gerekliliğine dikkat çekildi.