Fransa, Doğu Akdeniz'de fırkateyn konuşlandıracak

BMGK'nın silah ambargosuna destek gerekçesiyle bölgeye fırkateyn göndereceklerini belirten Savunma Bakanı Florence Parly, Yunanistan'ın kendilerinden savaş uçağı alma konusunu da değerlendirdi.

Doğu Akdeniz ve Ege'de Yunanistan'ı destekleyerek, gerilimi tırmandıran tarafın bir parçası haline gelen Fransa, bu kez Libya için hamle yapma peşinde koşuyor.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Birleşmiş Milletler'in Libya'ya uyguladığı silah ambargosu kararını desteklemek için bölgeye yeni bir fırkateyn göndereceklerini açıkladı.

"FIRKATEYN KONUŞLANDIRACAĞIZ"

Yeni dönem açılış programında konuşan Parly, "Önümüzdeki haftalarda, Libya'da gerilimlerin azaltılması ve siyasi süreç için temel bir koşul olan BMGK'nın silah ambargosunu desteklemek üzere bölgede Latouche-Treville fırkateynini konuşlandıracağız." dedi.

Fransız bakan, böylelikle Avrupa Birliği'nin IRINI operasyonuna da katkılarını güçlendireceklerini söyledi.

YUNANİSTAN'IN SAVAŞ UÇAĞI TALEBİ: BİZİM İÇİN DEVRİM

Florence Parly, 2019'da Fransa'nın silah ihracatının yüzde 42'sinin Avrupa ülkelerine gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Parly, "Bu bağlamda, Yunanistan Başbakanı'nın 18 Rafale savaş uçağı satın alacaklarını açıklaması bizim için bir devrimdir, çünkü ilk defa bir Avrupa ülkesi Fransız jetlerini satın alma arzusunu dile getirdi. Bazı insanlar ne düşünürse düşünsün, bu havacılık endüstrimiz için bir başarı, Fransız ordusunun değerinin tanınması anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Florence Parly

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