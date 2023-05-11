Fransa doğumda geriye gidiyor: Son 30 yılın en düşük seviyesini gördüler İstatistikler, 1994'ten bu yana dip seviyelerin görüldüğünü söylüyor. Doğurganlık çağındaki kadın sayısının azalması ve doğurganlık hızının yavaşlaması, iki faktör olarak öne çıkıyor.

AA

Avrupa'da hızla artan yaşlı nüfus oranları tersine çevrilemiyor.

Fransa'da açıklanan veriler, bu durumun bir başka yansıması olarak kayıtlara geçti.

Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nün (INSEE) aylık demografi raporuna göre, martta Fransa'da günlük ortalama 1816 bebek dünyaya geldi.

1994'ten bu yana en düşük seviye

Doğum sayısı ülkede son 30 yıldır aylık bazda verilerin kaydedildiği 1994'ten bu yana en düşük seviyeye indi.

Ayrıca Mart 2022'ye göre bu yıl aynı dönemde yenidoğan sayısında yüzde 7 düşüş oldu.

Başkent Paris'in yer aldığı Ile-de-France ile Occitanie bölgelerinde bebek doğumları Fransa'nın deniz aşırı topraklarına göre daha da azalmış durumda.

Doğurganlık hızı yavaşladı

INSEE yenidoğan sayısındaki bu düşüşü, hem doğurganlık çağındaki kadın sayısındaki azalmaya hem de son yıllarda doğurganlık hızının yavaşlanmasına bağlıyor.

Ülkede geçen yıl, 723 bin bebeğin doğmasıyla yenidoğan sayısında, 1946'dan bu yana en düşük yıllık rakam kaydedilmişti.

Çoğunluğu göçmen kökenli 161 binden fazla kişinin ülkeden gönderilmesinin de nüfus artış hızının düşmesinde etkili olduğu belirtilmişti.