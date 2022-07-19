Fransa, elektrik şirketi EDF'de tam kontrol için teklif sundu

Paris yönetimi, şirketin geriye kalan yüzde 16'sında da söz sahibi olmayı planlıyor.

Fransa hükümeti, elektrik iletim şirketi EDF'yi tamamen devralmak istiyor.

Bu doğrultuda EDF'de kontrolün ele alınması için hisse başına 12 euro teklif edildi.

9.7 milyar euro önerildi

Satın alma işlemi için toplam önerilen miktarın 9.7 milyar euro olduğu kaydedildi.

Paris yönetimi, Avrupa'nın en büyük nükleer enerji operatörünü tamamen kamulaştırma niyetini kamuoyuna duyurdu.

Yüzde 84'ü devletin kontrolünde

Fransa devleti, halihazırda EDF'nin yüzde 84'ünü elinde tutuyor. Şirket, nükleer filosundaki plansız kesintiler, yeni reaktörlerin inşasında yaşanan gecikmeler, maliyet aşımları ve Fransız tüketicileri yükselen elektrik fiyatlarından koruma konularında yapılan baskılarla karşı karşıya.

Reuters'ın haberine göre, Ukrayna'daki savaş, borç yüklü şirketteki krizi derinleştirdi.

"Kamulaştırma enerji rezervlerinin güvenliğini artıracak"

Avrupa, Rus doğalgaz kaynaklarına alternatifler bulmaya çalışırken, Fransa, EDF'nin kamulaştırılmasının enerji rezervlerinin güvenliğini artıracağını söylüyor.

Maliye Bakanlığı'ndan bir kaynağa göre, Fransız hükümeti, süreci ekim ayı sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor.

Yüzde 16'sı satın alınacak

Aynı kaynak, planlanan kamulaştırmanın Avrupa Komisyonu'ndan onay gerektirmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Diğer taraftan konuyla ilgili kaynaklar, geçen hafta, hükümetin halihazırda sahip olmadığı EDF'nin yüzde 16'sını satın almak için 10 milyar euroya yakın teklifte bulunacağını söylemişti.

"Acı verici ama gerekli"

Fransa Kamu Hesaplarından Sorumlu Devlet Bakanı Gabriel Attal, konuya ilişkin, "Nükleere büyük yatırım yapmamızı sağlayacak bir adım." dedi.

EDF'de küçük bir hisseye sahip olan Deka'nın sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetim başkanı Ingo Speich, "Nihayetinde şirketi kurtarmanın ve elektrik üretimini sağlamanın tek yolu kamulaştırmadır. Acı verici ama gerekli bir adım." diye konuştu.