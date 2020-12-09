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Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy’ye rüşvetten hapis istemi

Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy’ye rüşvetten hapis istemi

Savcılar, hakkında soruşturma başlatılan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’yi için bir hakime rüşvet vermekle suçladı. Sarkozy için 4 yıla kadar hapis cezası istedi.