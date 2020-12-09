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- Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy’ye rüşvetten hapis istemi
Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy’ye rüşvetten hapis istemi
Savcılar, hakkında soruşturma başlatılan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’yi için bir hakime rüşvet vermekle suçladı. Sarkozy için 4 yıla kadar hapis cezası istedi.
- DHA
- 09.12.2020 - 11:14
Fransa’da hakkında soruşturma başlatılan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy (65) için 4 yıla kadar hapis cezası istendi.
Savcılar, Sarkozy’nin bir hakime rüşvet vermekle suçlandığını açıkladı.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Sarkoyz’nin ise hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını reddettiği ifade edildi.
Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, hakkında 5 yıl süren ön soruşturmanın ardından 21 Mart 2018’de başkent Paris’te gözaltına alınmıştı.