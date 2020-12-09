Euro
9.4862
0.18%
Dolar
7.8201
0.01%
Altın
467.9
-0.48%
Borsa
1.349
0.68%
Bitcoin
140.301
-6.37%
EXEN Coin
10.64
-3.18%
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy’ye rüşvetten hapis istemi

    Savcılar, hakkında soruşturma başlatılan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’yi için bir hakime rüşvet vermekle suçladı. Sarkozy için 4 yıla kadar hapis cezası istedi.
    • DHA
    • 09.12.2020 - 11:14
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy’ye rüşvetten hapis istemi

    Fransa’da hakkında soruşturma başlatılan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy (65) için 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

    Savcılar, Sarkozy’nin bir hakime rüşvet vermekle suçlandığını açıkladı.

    SUÇLAMALARI REDDETTİ

    Sarkoyz’nin ise hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını reddettiği ifade edildi.

    Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, hakkında 5 yıl süren ön soruşturmanın ardından 21 Mart 2018’de başkent Paris’te gözaltına alınmıştı.

    Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy’ye rüşvetten hapis istemi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir