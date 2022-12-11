Fransa - Fas karşılaşması öncesi Paris'te olaylı gece

Portekiz'i eleyerek Fransa'ya yarı finalde rakip olan Faslıların Paris'teki kutlamalarına polis müdahale etti.

2022 Dünya Kupası heyecanı sürüyor.

Tarihinde büyük bir başarıya imza atan Fas, en büyük favorilerden biri olan Portekiz'i 1-0 geçerek adını yarı finale yazdırdı.

Büyük zaferin ardından Fas ve Faslıların ağırlıkla yaşadığı Avrupa şehirleri adeta yıkıldı.

Faslılar Fransa'da sokağa döküldü

Özellikle kalabalık bir Faslı göçmen kitlesinin yaşadığı Fransa'da yer yerinden oynadı.

Aynı zamanda yarı finalde de rakip oldukları Fransa'nın başkentinde büyük bir sevinç yaşayan Faslılar'ın kutlamaları taşkınlıklara da sahne oldu.

Polisle çatıştılar

Faslılar için kutlamanın adresi Paris'in ünlü caddesi Şanzelize oldu.

Kutlamalar sürerken bazı Fas taraftarları ile polis arasında gergin anlar yaşandı.

Polis, taraftarlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Şanzelize'de, Fas taraftarlarının sevinç gösterileri sürerken, yarı finale yükselen Fransa milli takımı taraftarları da kutlamalara katıldı.