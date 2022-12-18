Fransa, Fas'a vize kısıtlamalarını kaldıracak

Mevkidaşı Burita ile Rabat'ta görüşen Fransız Bakan Colonna, "Faslı ortaklarımızla önlemler aldık" dedi.

Fransa ile Fas arasında yaşanan vize krizinde çözüme ulaşıldı.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Avrupa ülkesini ziyaret eden Faslılara yönelik vize sayısını azaltma kararıyla bağlantılı 1 yıl süren anlaşmazlığın ardından normal ilişkileri yeniden kuracaklarını söyledi.

Akraba ziyaretlerini zorlaştıran vize kısıtlaması

780 binden fazla Fas kökenli insan Fransa'da yaşıyor ve vize kısıtlamaları akraba ziyaretlerini zorlaştırıyordu.

Rabat'ta Faslı mevkidaşı Nasır Burita ile bir araya gelen Colonna, "Konsolosluk ilişkisini yeniden kurmak için Faslı ortaklarımızla önlemler aldık." dedi.

Fransız Bakan: Amacımız, derin bağları güçlendirmek

Açıklama, Fransa ve Fas'ın Katar'da oynadığı ve Fransa'nın kazandığı Dünya Kupası yarı finali müsabakasından iki gün sonra geldi.

Al Jazeera'nin haberine göre, Colonna, "Amacımız, Fransa ve Fas arasındaki ziyareti iyileştirmek ve iki toplumumuz arasındaki ilişkilerimizi çok özel kılan derin bağları güçlendirmektir." diye konuştu.

Fas: Karara saygı duyuyoruz

Fransa'nın ilişkileri normalleştirme hamlesinin, vize anlaşmazlığının yol açtığı gerilimlerin ardından doğru yönde ilerlediğini belirten Burita da şöyle dedi:

"Halktan ve bu karardan etkilenen insanlardan da tepkiler geldi. Bence herkes bunun farkında. Bugün, normal konsolosluk ilişkilerini yeniden kurma kararı, Fas'ın saygı duyduğu ve resmi olarak yorum yapmayacağı tek taraflı bir karardır."