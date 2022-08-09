Fransa, Faslı imam Hassan Iquioussen'i sınır dışı etmek istiyor

İçişleri Bakanı Darmanin'in, imamı sınır dışı etme girişimi mahkemeye takıldı. Darmanin, "Gerekirse yasayı değiştiririz" dedi.

Paris İdare Mahkemesi, Fas asıllı Fransız imam Hassan Iquioussen'in sınır dışı edilmesi kararını askıya aldı.

Mahkeme, imamın lehinde karar vererek, Iquioussen'in sınır dışı edilmesinin özel hayatına ve ailesine “orantısız bir saldırıya” yol açacağını belirtti.

Ayrıca imamın, eşi ve 5 "Fransız çocuğu" ve 15 "Fransız torunu" ile birlikte ikamet ettiği Fransa'da doğduğu da vurgulandı.

Fransa'da Faslı imam tartışması

Karar, imam hakkında sınır dışı etme emri çıkaran Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'i kızdırdı.

Mahkemenin kararına itiraz edeceğini ve ilgili yasayı değiştirmeye hazırlandıklarını belirten Darmanin, yaptığı açıklamada, “Yahudi karşıtı nitelikte ve kadın-erkek eşitliğine aykırı yorumlar yapan ve yayanlara karşı mücadele etmeye” kararlı olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı sınır dışı etmek istiyor

Darmanin, "İçişleri Bakanı olduğumdan beri ayrılıkçı konuşmalar yapan 74 kişi hakkında olduğu gibi bu kişi için de sınır dışı kararını imzaladım." dedi.

Franceinfo'da yer alan habere göre, Hassan Iquioussen'i "Fransa topraklarında hiçbir işi olmayan bir nefret vaizi" olarak nitelendiren Darmanin, Paris'teki mahkemenin kararına üzüldüğünü kaydetti.



(Hassan Iquioussen)

Yasanın değiştirilmesi gündemde

Söz konusu imam için "Radikalleşti, Yahudi aleyhtarı açıklamalar yapıyor." iddiasında bulunan Fransız Bakan, "Danıştay'ın kararını sükunetle bekliyorum.

Ama yanıldığımız ortaya çıkarsa, yasayı değiştirerek Cumhuriyet'e kendini savunma gücü vermenin yollarını parlamenterlerle birlikte inceleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İmamın oğlu: Karardan memnunuz

Iquioussen'in avukatı Lucie Simon, mahkemenin kararını yorumlarken, "Fransız adalet sistemine bu davanın medyada yer almasına rağmen soğukkanlılığını koruduğu için" teşekkür etti.

İmamın oğullarından Sofiane Iquioussen, AFP'ye verdiği demeçte, kendisinin ve ailesinin "karardan dolayı çok memnun olduklarını" söyledi.



(Gerald Darmanin)

"Fransız değerlerine karşı nefret söylemini teşvik ediyor"

Fransa'daki bazı STK ve camiler, Darmanin'in sınır dışı talimatını ve imama yönelik suçlamaları kınayarak Faslı imama desteklerini dile getirdi.

İçişleri Bakanı Darmanin, Iquioussen'in "Fransız değerlerine karşı nefret söylemini teşvik ettiğini" savunuyor.

Faslı imam Iquioussen, 1964 yılında Fransa'nın kuzeyindeki Denain'de Faslı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.