Fransa halkı, günlük hayatta çeşitli zorluklarla karşılaşıyor

Avrupa ülkesinde oluşan tablo, halkın karamsarlığını gözler önüne serdi. Dışarıda yemek ve sinema gibi faaliyetler yapılamazken, doktor sıkıntısı da bir diğer sorun oldu.

Küresel enflasyon, Fransız halkını da olumsuz etkiliyor.

Fransa'da yapılan bir araştırmaya göre, ülke sakinlerinin önemli bir bölümü, riskli durumda olduklarını söylüyor.

Fransızların içine düştüğü zor durum

Bu durumdan özellikle ailelerin etkilendiği, soğuğa rağmen bazı kesimlerin evlerini yeterince ısıtamadığı ve öğün atladığı belirtildi.

Le Monde gazetesinin haberinde, "Her dört Fransızdan biri, zor durumda olduğunu ifade ediyor." denildi.

Dışarıda yemek ve sinema gibi faaliyetler yapılamıyor

Oluşan tabloya göre, ailelerin yüzde 75'i kötüleşen maddi durumları nedeniyle dışarıda yemek ve sinema gibi faaliyetlere ara verdiğini belirtti. Yüzde 42'lik kesim de yiyecek ve içecek alamadığını dile getirdi.

Ankete katılanların geleceklerinden umutlu olmadığı, her 2 Avrupalı'dan 1'inin riskli duruma düşmekten korktuğu, bu oranın Fransızlar arasında yüzde 42 ile daha az olsa da yüksek kalmaya devam ettiği vurgulandı.

Araştırma: Aileler, çocuklarına yiyecek almakta güçlük çekiyor

Aynı haberde, "Aileler her şeyden önce güvencesizlikten ve artan fiyatlardan etkileniyor. Neredeyse her iki ebeveynden biri, çocuğunu tatile götürmekten veya ders dışı bir etkinliğe kaydolmaktan vazgeçti. Yüzde 33'ü, çocuklarına her zaman çeşitli yiyecekler alamadıklarını söylüyor." tespitleri aktarıldı.

Doktor sıkıntısını gösteren harita

Öte yandan, yine Fransa'da 15,3 milyon kişi sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığını anlattı.

Söz konusu Avrupa ülkesine dair oluşturulan haritada kırmızı alanlar, doktor sıkıntısının yaşandığı yerleri işaret ediyor.

Yapılan araştırmalarda, her 3 kadından 1'i ve aynı şekilde her 3 çocuktan 1'i sağlık sorunlarına yönelik doktor bulmakta güçlük çekiyor.

Sektörlerin büyük bir bölümü çalışan bulamıyor

Fransa'da gün yüzüne çıkan aksaklıklar bunlarla sınırlı değil. Fransa Çalışma Bakanlığı verileri, sektörlerin yaklaşık yüzde 70'inin çalışan bulmakta zorlandığını gözler önüne serdi.

Otel ve restoranlarda 360 bin dolayında istihdam açığının oluştuğu, her 5 çalışandan 1'inin kayıt dışı istihdam edildiği kaydedildi.