Fransa İçişleri Bakanı: Vazgeçersek beceremediğimizi düşünürler Haftalardır kitlesel grev ve gösterilere neden olan emeklilik reformuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "Reform askıya alınmalı mı? Zannetmiyorum, yoksa dünya reform yapmayı beceremediğimizi düşünür" ifadelerini kullandı.

AA Fransa'da hükümetin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclis'ten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta başlayan gösteriler devam ediyor. Gösterilere sert müdahale eden polis ile protestocular arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor. Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alındı. "Reform yapmayı beceremediğimizi düşünürler" Fransız RTL radyosuna konuk olan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede haftalardır kitlesel grev ve gösterilere neden olan emeklilik reformuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Darmanin, "(Emeklilik) Reform askıya alınmalı mı? Zannetmiyorum, yoksa dünya reform yapmayı beceremediğimizi düşünür" dedi. Gözden Kaçmasın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 'pislik' diyen kadına gözaltı Haberin Detayları