Fransa ile Irak, askeri eğitimi görüştü

Fransa ile Irak, askeri eğitimi görüştü

Bağdat'ta görüşmelerde bulunan Fransız Orgeneral Burkhard, Irak ordusuna eğitim ve danışmanlık desteğini sürdüreceklerini söyledi.

Fransa'da Irak güçlerine eğitim verilmesi konusu için Paris'ten Bağdat'a üst düzey ziyaret gerçekleştirildi.

Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'a gitti.

FRANSA'DA ASKERİ EĞİTİM GÖRÜŞMESİ

Burkhard, Terörle Mücadele Kurumu binasında Terörle Mücadele Kurumu Başkanı Abdulvehhab es-Saidi ile bir araya geldi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Burkhard ve Saidi arasındaki görüşmede, Terörle Mücadele Kurumu güçlerinin farklı alanlarda Fransa'da eğitilmesi konusu ele alındı.

DEAŞ'LA MÜCADELE

Saidi görüşmede, Fransa'nın, terör örgütü DEAŞ'a yönelik mücadelesinde Irak güçlerine verdiği desteği övdü.

Burkhard ise Terörle Mücadele Kurumunun, istihbarat, taktik ve altyapı konusunda iyi bir noktaya geldiğini belirtti.

Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Burkhard'ın ayrıca, Iraklı mevkidaşı Abdulemir Reşid Yarallah ile görüştüğü kaydedildi.

"IRAK ORDUSUNA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Yarallah görüşmede, Fransa'nın uçak, gemi ve silahlarla Irak güçlerine destek vererek, 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanılmasında oynadığı "büyük role" övgüde bulundu.

Burkhard da ülkesinin, Irak ordusuna her türlü eğitim ve danışmanlık desteği vermeye devam edeceğini dile getirdi.