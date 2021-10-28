Fransa, İngiltere'ye karşı yaptırım listesi hazırladı

Paris yönetimi, İngiltere'nin geri adım atmaması halinde uygulayacağı yaptırım listesini paylaştı.

Fransa ile İngiltere arasında, Londra yönetiminin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının ardından başlayan gerilim sürüyor.

İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi, kendi sularında avlanmak isteyen 64 Fransız balıkçı teknesine lisans verirken, 75'ine ise lisans vermeyi reddettiğini açıklamıştı.

İKİ ÜLKE ÇIKMAZDA

Daha önce Fransız balıkçılar, Başbakan Boris Johnson'ın lisanslar konusunda geri adım atmaması halinde İngilizleri "yiyecek çok güzel şeyleri olmayacak" konusunda uyarmıştı.

Son olarak Fransa'da hükümet, İngiltere'nin geri adım atmaması durumunda uygulayacağı yaptırımların listesini paylaştı.

FRANSA'NIN YAPTIRIM LİSTESİ

Buna göre Fransa, İngiltere'den gelen mallar üzerinde sınır ve hijyenik kontrolleri hızlandırabilecek. İngiliz balıkçı teknelerinin belirlenmiş Fransız limanlarına erişimi engellenebilecek.

2 Kasım'dan itibaren devreye alınması planlanan yaptırımlar kapsamında İngiltere'den gelen ve bu ülkeye giden kamyonlara sıkı kontroller uygulanabilecek.

"ELEKTRİK TEDARİKİNİ GÖZDEN GEÇİRİRİZ" TEHDİDİ

Ortak açıklama, Fransa Denizcilik ve Avrupa İşleri bakanlıklarından geldi. "İkinci tur önlemler hazırlanıyor. Fransa, İngiltere'ye elektrik tedarikini gözden geçirmeyi reddetmiyor." denildi.

İngiltere hükümeti ise tehditleri "hayal kırıklığı ve orantısız" şeklinde nitelendirdi.

"SABRIMIZI ZORLAMAYIN" MESAJI

"Sabrımız sınırlarına ulaşıyor." diyen Fransız hükümeti sözcüsü Gabriel Attal, ülkesindeki balıkçıların, İngiliz sularında balık tutmak için ihtiyaç duydukları ruhsatların yarısından yoksun olduğunu söyledi.