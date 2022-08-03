Fransa, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verdi

Senato ve Meclis, iki ülkenin NATO sürecine yeşil ışık yaktı. Dışişleri Bakanı Colonna, "Bu metni savunma şerefine nail oldum" dedi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine bir ülke daha onay verdi.

Fransa'da, önce Senato ardından Ulusal Meclis, iki İskandinav ülkesinin NATO'ya üyelik protokolünü içeren yasa tasarısını kabul etti.

Senato ve Meclis'ten geçti

Tasarı, Senato'da 21 Temmuz'da kabul edilmesinin ardından dün de Fransız parlamentosunun diğer kanadı olan Ulusal Meclis'te yapılan oylamada, 46 "hayır" oyuna karşı 209 "evet" oyu aldı.

Tasarıya karşı çıkanlar

Meclis'teki oylamada, iktidar cephesinin yanı sıra Cumhuriyetçiler (LR), Sosyalist Partisi (PS) ile Yeşiller (EELV), İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine destek verdi.

Aşırı solcu parti Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ), protokolün onaylanmasına ilişkin yasaya karşı çıktı. Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi ise "çekimser" kaldı.

"Bu metni savunma şerefine nail oldum"

AA'nın haberine göre, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Twitter'da yasa tasarısının fotoğrafını paylaşarak, "Hükümet adına bu metni savunma şerefine nail oldum. Güvenliğimiz bu üyelikler ile artırıldı." dedi.

Fransız parlamentosu, Ulusal Meclis ve Senato olmak üzere 2 kanattan oluşuyor.