Fransa, koronavirüs kısıtlamalarını hafifletmeye başladı

Geçen ay Başbakan Castex'in yaptığı açıklamanın ardından ülkede uygulanan tedbirlerin bir kısmına son verildi.

Koronavirüs salgınının etkilerini en aza indirmek için Fransa'da uygulanan tedbirler gevşetiliyor.

Açık havada maske takma zorunluluğu gibi bazı kısıtlamalar, bugünden itibaren kaldırıldı.

FRANSA'DAN KISITLAMA KARARI

Konser salonları, spor müsabakaları ve diğer etkinlikler için seyirci kapasitesi sınırları da kaldırıldı. Evden çalışmak zorunlu olmayacak ancak bu yöntem tavsiye olarak devam ediyor.

Karar, ülke geçen ay rekor düzeyde günlük vakalara ulaşmasının ardından geldi. AFP'nin haberine göre, stadyumlarda, sinemalarda ve toplu taşıma araçlarında yeme ve içmeye de bundan sonra izin verilecek.

BAŞBAKAN GEÇEN AY AÇIKLADI

Başbakan Jean Castex, geçen ay yaptığı açıklamada, Fransa'nın yeni aşı kartı sayesinde "şubat ayında salgını durdurmak için alınan kısıtlamaların çoğunu kaldırabileceğini" söylemişti.

Yetkililer, Omicron varyantı tehdidini, daha bulaşıcı olmasına rağmen, virüsün önceki türlerinden "daha sınırlı ve daha az tehlikeli" olarak görüyor.

SON 7 GÜNÜN ORTALAMA VAKA SAYISI

Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, "Son birkaç gün içinde eğilimin zayıf bir şekilde tersine döndüğünü gördük ve her gün yedi gün öncesine göre daha az vaka bildirildi." açıklamasını yaptı.

Fransa'da son yedi gün içinde ortalama 322 bin 256 vaka kaydedildi.

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