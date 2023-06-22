Fransa: Lübnan'da cumhurbaşkanı adayımız yok Macron'un temsilcisi Le Drian, Lübnan krizine çözüm için bu ülkeyi ziyaret ettiğini söyledi. Le Drian, seçimlere işaret ederek, "Herhangi bir aday önerim yok" dedi.

AA

Zor günler geçiren Lübnan, siyasi çıkmazın içine girdi.

Ülkede cumhurbaşkanı seçimi konusunda 8 aydır herhangi bir sonuç alınamıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmannuel Macron'un Lübnan Temsilcisi Jean-Yves Le Drian, seçimde adayları olmadığını, çözümün Lübnanlılarda olduğunu belirtti.

Eski Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Macron'un temsilcisi sıfatıyla dün gittiği Beyrut'taki temasları kapsamında Başbakan Necib Mikati, Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi lideri Semir Caca ve Lübnan Maruni Patriği Beşara Butros er-Rai ile görüştü.

Mikati ile görüşmesinin ardından kısa bir açıklama yapan Le Drian, cumhurbaşkanı krizine çözüm bulunmasına yardım için Lübnan'da olduğunu ve bu konuda ülkedeki tüm taraflarla görüşeceğini söyledi.

"Aday önerim yok, dinlemeye geldim"

Rai ile görüşmesinin ardından da konuşan Fransız yetkili, "Benim herhangi bir (aday) önerim yok. Buraya dinlemeye geldim." dedi.

Çözümün Lübnanlılarda olduğunu kaydeden Le Drian, Fransa Cumhurbaşkanı Macron adına birkaç kez daha Lübnan'ı ziyaret edeceğini belirtti.

"Fransa, ABD ve İran'ın müdahalesine gerek yok"

Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi lideri Caca da Le Drian ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı krizinin sadece Mecliste çözülebileceğini söyledi.

Caca, "Fransa, ABD ve İran'ın müdahalesine gerek yok. Gerekli olan içeriden egemen karardır." dedi.

Hizbullah ve Şii Emel Hareketi ile müttefiklerinin gösterdikleri aday Marada Hareketi lideri Süleyman Franciyye üzerinden tüm diyalog yolunu kapattığını savunan Caca, "Tek diyalogları bizleri Franciyye ismine ikna etmektir." diye konuştu.

Lübnan'daki cumhurbaşkanı krizi

Lübnan'da 31 Ekim 2022'de görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın yerine gelecek ismi belirlemek için Mecliste şu ana kadar yapılan 12 oturumdan sonuç çıkmadı.

Meclis'te 14 Haziran'da düzenlenen son oturumda yarış, eski Maliye Bakanı Cihad Azur ve Franciyye arasında geçmiş, ancak yine hiçbir aday cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli oyu alamamıştı.

Meclis Başkanı Nebih Berri, 13. oturumun ne zaman yapılacağını açıklamadı.

Hizbullah ve müttefikleri Franciyye'yi; ülkedeki üç önemli Hristiyan partisi olan Lübnan Güçleri, Ketaib Partisi, Özgür Yurtseverler Hareketi ve Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi ile bazı Sünni ve bağımsız muhalif milletvekilleri ise Azur'u destekliyor.

Lübnan'da eski Cumhurbaşkanı Avn da 31 Ekim 2016’da Mecliste düzenlenen 46’ncı oturumun sonunda seçilebilmişti.