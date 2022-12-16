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- Fransa Lyon'da yangın: 5'i çocuk 10 ölü
Fransa Lyon'da yangın: 5'i çocuk 10 ölü
Fransa'nın doğusundaki Lyon kentinde henüz bilinmeyen bir nedenle yedi katlı bir binada çıkan yangında 5'i çocuk, 10 kişi hayatını kaybetti.
- 16.12.2022 - 10:12
- Güncelleme : 16.12.2022 - 10:58
Fransa'nın doğusundaki Lyon kentinde bir binada çıkan yangın, faciayla sonuçlandı.
Vaulx-en-Velin'de bulunan yedi katlı bir apartmanda, gece 03.00 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
5'i çocuk 10 ölü
Rhone Valiliğinden yapılan açıklamada, yangında ilk belirlemelere göre 5'i çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Yangında 2'si itfaiyeci 14 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, itfaiye ekiplerince söndürülen yangının nedeninin henüz tespit edilmediği belirtildi.