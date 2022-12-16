Haberler

Dünya Haberleri

Fransa Lyon'da yangın: 5'i çocuk 10 ölü

Fransa Lyon'da yangın: 5'i çocuk 10 ölü

Fransa'nın doğusundaki Lyon kentinde henüz bilinmeyen bir nedenle yedi katlı bir binada çıkan yangında 5'i çocuk, 10 kişi hayatını kaybetti.