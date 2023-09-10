Fransa, Nijer'den asker çekmeyi reddetti: Macron 'Muhatabım Bazum' dedi Cumhurbaşkanı Macron, cunta yönetiminin aldığı kararı tanımadıklarını söyledi. Macron, meseleyi serbest bırakılması halinde Nijerli mevkidaşıyla görüşeceğini belirtti.

AA & Ensonhaber

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan'da Afrika'ya ilişkin mesajlar verdi.

Macron'un gündeminde, Nijer'deki askeri yönetimin Paris'ten talepleri vardı.

Daha önce "Darbecilerin baskılarına rağmen, büyükelçimiz Niamey'de kalacak." diyen Macron, Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından konuştu.

Macron, Niamey'in Fransa'dan askerlerini çekmeye yönelik aldığı kararı tanımadıklarını yineledi.

Asker çekme meselesi: Bazum'la görüşürüm

Bir kez daha Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un rehin tutulduğunu belirten Macron, mevcut yönetimin meşru olmadığını söyledi.

Fransız Cumhurbaşkanı, asker çekme meselesini ancak Bazum'un serbest bırakılması ve talep etmesi durumunda kendisiyle görüşebileceğini dile getirdi.

"Gerilimlere karşılık vermeye hazırız"

Macron, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Nijer'deki askeri yönetime karşı aldığı tavrı ve kararları desteklediklerini vurguladı.

Fransa Genelkurmay Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde, Fransız askeri varlıklarına ve diplomatik misyonlarına zarar verecek "her türlü yeni gerilime karşılık vermeye hazır olduğunu" açıklamıştı.

Yönetimden uzaklaştırıldı

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

"Her ülkenin yol haritası var"

Öte yandan Macron, G20 ülkelerinin birkaç yıl önce ortaya koyduğu hedeflerde ilerleme sağlandığını ancak bunun yoksullukla mücadeleyle gezegeni koruma arasında tercih yapmak anlamına gelmemesi gerektiğini söyledi.

Macron, "Her ülkenin bir yol haritası var ve uluslararası toplum bunu desteklemeli." diyerek iklim değişikliğiyle mücadelenin ön planda tutulması gerektiğine işaret etti.

"Avrupa olarak sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz"

G20 üyelerinin iklimle mücadelede tatmin edici derecede adımlar atmadığına dikkati çeken Macron, şöyle konuştu:

Çok kolay bir söylemdir tutturmuş gidiyor. Gelişmekte olan bazı ülkelerin yalnızca en zengin ülkelere sorumluluğu atması kolaya kaçmaktır. Avrupa olarak sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz.

Macron: Petrol 2050'ye kadar sonlandırılmalı

Macron, G20 üyesi ülkelerden bazılarının 2045'e kadar petrol üretme ajandalarının olduğu ve "bu durum ortadayken 2030'a kadar sıfır karbon hedefinin tutturulmasından bahsedilmesinin tutarsızlık olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı, 2050'ye kadar petrol üretiminin sonlandırılması gerektiği çağrısı yaptı.

"Putin'in katılmaması önemli bir adım"

G20'ye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılmamasını önemli bir adım olarak gördüklerini söyleyen Macron, G20 üyelerinin büyük çoğunluğunun Ukrayna'daki savaşı ve bunun etkilerini kınadığını ifade etti.

"Fas'a yardım etmeye hazırız"

Fas'ın Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesinde meydana gelen depreme de değinen Macron, yetkililerin gerekli görmesi durumunda Fransa'nın yardım etmeye hazır olduğunu ancak Rabat yönetiminden şu ana kadar bu yönde bir talep almadıklarını aktardı.

Macron, Fas kökenli vatandaşlarının olması nedeniyle bu depremin kendilerini ayrıca ilgilendirdiğine dikkati çekerek bu ülkeye yardım için Dünya Bankası ve IMF başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydetti.