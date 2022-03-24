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Fransa, nükleer füze denemesi yaptı
Nükleer füze, Rafale uçağı tarafından ateşlendi. Denemenin başarıyla gerçekleştiği duyuruldu.
- AA
- 24.03.2022 - 16:38
- Güncelleme : 24.03.2022 - 16:40
Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde Fransa, dikkat çeken bir hamlede bulundu.
Avrupa Birliği ülkeleri arasında nükleer güce sahip tek ülke olan Fransa, havadan karaya nükleer füze denemesi yaptı.
ORTA MENZİLLİ NÜKLEER FÜZE DENEMESİ
Fransa Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransız Silahlı Kuvvetleri'nin, dün havadan karaya geliştirilmiş stratejik orta menzilli nükleer ASMPA füze denemesi yaptığı belirtildi.
Açıklamada, füze denemesinin Avrupa merkezli füze sistemi geliştiricisi MBDA, Dassault Aviation şirketi ve Ulusal Havacılık Araştırma Merkezi'nin (ONERA) katkılarıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.
RAFALE UÇAĞINDAN ATEŞLENDİ
Nükleer füzenin Cazaux Hava Üssü'nden havalanan bir Rafale uçağı tarafından ateşlendiği belirtilirken, denemenin başarıyla gerçekleştiği kaydedildi.