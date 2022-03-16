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    Fransa ordusunun mühimmatı savaş durumunda 3-4 günde tükenebilir

    Fransa'nın olası bir savaşa girmesi durumunda, ordusunun mühimmatının 3 ila 4 gün içerisinde tükenebileceği belirtildi.
    • AA
    • 16.03.2022 - 04:29
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    Fransa ordusunun mühimmatı savaş durumunda 3-4 günde tükenebilir

    Fransız Senatosu Dış ilişkiler ve Savunma Komisyonu Başkanı Christian Cambon, konuştuğu RFİ radyosunda, olası uzun vadeli bir savaşı devam ettirmek için Fransa'nın yeterli mühimmata sahip olmadığını uzun zamandır bildiklerini söyledi.

    ASKERİ MÜHİMMAT, SAVAŞ DURUMUNDA 3-4 GÜNDE TÜKENEBİLİR

    Cambon, böyle bir durumda, askeri mühimmatın birkaç gün içerisinde tükenebileceğini, hatta bunun 3-4 günden fazla sürmeyeceğini ifade etti.

    Ülkesinin askeri mühimmatının halihazırda Sahraaltı bölgesinde bulunan Barkhane askeri birliklerinin hizmetine verildiğini söyleyen Cambon, Fransa'nın diğer Avrupa ülkelerinin aksine stoklarını kullandığını dile getirdi.

    Fransa ordusunun mühimmatı savaş durumunda 3-4 günde tükenebilir #1

    "KENDİMİZİ AYNI DURUMDA BULMAK İSTEMEYİZ"

    Christian Cambon, "çatışma kapımıza ulaşırsa, kendimizi aynı durumda bulmak istemeyiz" diyerek, Fransa'nın İkinci Dünya Savaşı arifesinde yaşadığı mühimmat sıkıntısını anımsattı.

    Fransa ordusunun mühimmatı savaş durumunda 3-4 günde tükenebilir #2


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