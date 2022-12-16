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    Fransa, Orta Afrika Cumhuriyeti'nden çekildi

    Fransız ordusuna bağlı son birlik, ülkeyi terk ederek Paris'e döndü. Askeri kamp, Bangui yönetimine devredildi.
    • 16.12.2022 - 11:08
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 11:22
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    Fransa, Orta Afrika Cumhuriyeti'nden çekildi

    Daha önce Mali'den çekilen Fransa, Afrika kıtasında bir ülkeden daha ayrıldı.

    Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) topraklarındaki Fransız ordusuna bağlı son askeri birlik çekildi. Açıklamayı, Fransız Genelkurmay Başkanlığı yaptı.

    Fransız askerleri, Orta Afrika'dan ayrıldı

    Bangui Lojistik Misyonu'nun bir parçası olarak Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bulunan ulusal komuta merkezi bünyesindeki son Fransız askerleri, Paris'e giden askeri uçakla ülkeyi terk etti.

    Yaklaşık 130 Fransız askerini barındıran misyonun artık operasyonel gerekçesinin kalmadığı belirtildi.

    Askeri kampı devrettiler

    Askerlerin kullandığı M'Poko askeri kampının, 13 Aralık'ta Bangui yönetimine şeffaf şekilde devredildiği ifade edildi.

    Açıklamada, kampı kullanan ülkedeki Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSCA) ile Avrupa Birliği Eğitim Misyonu'nun (EUTM) bilgilendirildiği kaydedildi.

    Fransa, Orta Afrika Cumhuriyeti nden çekildi #1

    İki ülke ilişkileri gergin seyrediyor

    Fransa, 7 Haziran 2021’de Fransa karşıtı kampanyalar yürütmekle suçladığı OAC ile askeri anlaşmalarını askıya almış ve bu yıl sonuna kadar başkent Bangui’de bulunan son askeri birliğini çekeceğini duyurmuştu.

    Bangui yönetimi ise 13 Ağustos 1960’tan bu yana Fransız büyükelçilerine verilen "daimi duayen büyükelçi" unvanını kasımda kaldırmıştı.

    Fransa, Orta Afrika Cumhuriyeti nden çekildi #2

    Fransa'nın Mali'den çekilme kararı

    AA'nın haberine göre, Fransa, uzun yıllar mütekabiliyet esası gereği OAC’nin Paris Büyükelçisi'ne diplomatik ayrıcalıklar tanınması talebini görmezden gelmişti.

    Paris yönetimi, Bamako yönetimi ile gerilen diplomatik ilişkileri üzerine ağustosta da Barkhane Operasyonu kapsamında Mali'de bulunan askeri güçlerinden son birimin de ülkeyi terk ettiğini duyurmuştu.

    Fransa, Orta Afrika Cumhuriyeti nden çekildi #3


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