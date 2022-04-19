Fransa, Rus enerjisine yaptırım için AB'yi ikna etmeye çalışıyor

Ekonomi Bakanı Le Maire, AB için Rusya'ya yaptırım konusunda ikna turlarına devam ettiklerini belirtti.

Paris yönetimi, Rus enerjisine ambargo uygulanması konusunda girişimlerini sürdürüyor.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Avrupa Birliği (AB) düzeyinde Rus petrolüne bir ambargonun hazırlık aşamasında olduğunu söyledi.

Rus petrolüne karşı ambargo arayışları

Europe 1 radyosuna demeç veren Le Maire, böyle bir adımı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istediğini kaydetti.

Le Maire, "Önümüzdeki haftalarda Avrupalı ortaklarımızı Rus petrolünü ithal etmeyi bırakmaya ikna edeceğimizi umuyorum." dedi.

"Ukrayna'daki savaşın finansmanını vuracak"

Fransız bakan, "Donbas'ta şu anda yaşananların ışığında, Rusya'dan petrol tedarikini durdurmak her zamankinden daha fazla gerekli. Hazırlığını yaptığımız şey de bu. Petrol arzının kesilmesi Ukrayna'daki savaşın finansmanını vuracak." ifadelerini kullandı.

Macron'un çağrısı

Macron, daha önce yaptığı açıklamada, Rusya'dan AB'ye petrol ve kömür arzına kısıtlama getirilmesi çağrısında bulunmuştu.