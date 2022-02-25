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    Fransa: Rusya'yı SWIFT'ten çıkarmak en son çare

    Ekonomi Bakanı Le Maire, Moskova'ya yaptırımlar konusunda açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 13:22
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    Fransa: Rusya'yı SWIFT'ten çıkarmak en son çare

    Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu sonrası Batı, Moskova'ya yönelik art arda ekonomik yaptırımlar açıkladı.

    Batı tarafından uygulanması istenen yaptırımlar arasında Rusya'nın uluslararası para transferi sağlayan SWIFT'ten çıkarılması da yer alıyor.

    FRANSIZ BAKAN: SWIFT EN SON ÇARE

    Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Euro bölgesi maliye bakanları toplantısı öncesinde konuyu değerlendirdi.

    Le Maire, "Bu (SWIFT), en son çare ama masadaki seçeneklerden biri." ifadesini kullandı.

    ALMANYA: TÜM SEÇENEKLER MASADA

    Avrupa Birliği ve ABD, Ukrayna'nın işgaline tepki olarak perşembe günü açıklanan sert yaptırımlar kapsamında Rusya'yı bankalar arası söz konusu sistemden çıkarmamayı tercih etmişti.

    Le Maire'in Alman mevkidaşı Christian Lindner de "tüm seçeneklerin masada olduğuna" dair bir açıklama yaptı.

    Fransa: Rusya yı SWIFT ten çıkarmak en son çare #1


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