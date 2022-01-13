Fransa Sağlık Bakanı, Kovid-19'a yakalandı

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendisini izole ettiğini ve çalışmalarını uzaktan takip ettiğini belirtti.

KOVİD-19 TAŞIYAN BİRİYLE TEMASTA OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Fransız basınının bakanın yakın çevresine dayandırdığı haberlerde, akıllı telefonlar için geliştirilen ve insanların temaslı olduğu kişileri takip eden uygulamanın Veran'a Kovid-19'u taşıyan biriyle temasa geçtiğini bildirdiği aktarıldı.

İKİNCİ TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Dün Bakanlar Kurulu toplantısına katılan Veran'ın bunun üzerine ilk Kovid-19 testini yaptırdığı ve sonucunun negatif çıktığı kaydedildi.

Veran'ın Kovid-19 belirtileri göstermesi üzerine yaptırdığı ikinci testin pozitif çıktığı belirtildi.

Kasım ve aralıkta Fransa Başbakanı Jean Castex, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Franck Riester ve Endüstriden Sorumlu Devlet Bakanı Agnes Pannier-Runacher de Kovid-19'a yakalanmıştı.